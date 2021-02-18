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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:18 ص
السعفة الذهبية
السعفة الذهبية
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أعلن المخرج سامح علاء عرض فيلمه القصير"ستاشر"، الحاصل مؤخرًا على جائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان "كان" السينمائي الدولي ضمن البرنامج الأسبوعي لسينما زاوية.

وأضاف علاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفيلم سيبدأ عرضه بداية من مساء اليوم "الخميس" ويستمر حتى 23 فبراير الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا عرض فيلمين آخرين له بعنوان "ستيك أبلة مارجو"، و"خمستاشر" ضمن البرنامج الأسبوعي، وقد سبق عرضهم في دورات سابقة من مهرجان "زاوية" للأفلام القصيرة الذي تنظمه سينما زاوية سنويا.

ويعد فيلم "ستاشر"أول فيلم مصري استطاع أن يصنع إنجازا عالميا، بعد حصوله على جائزة السعفة الذهبية، كما حصل أيضا على عدة جوائز منها جائزة أفضل فيلم من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، والجائزة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومهرجان نامور السينمائي في بلجيكا.

الفيلم تم تصوير أحداثه في حي السكاكيني بالقاهرة، ويستعرض في حوالي 15 دقيقة قصة "أدم" الذي يحاول العودة إلى حبيبته بعد فراق 82 يوما فيخوض في سبيل ذلك العديد من المصاعب الكبيرة ويحدث الكثير من المفاجآت خلال الأحداث، الفيلم إنتاج مصري فرنسي، من إخراج سامح علاء، وبطولة سيف الدين حميدة ونورهان عبد العزيز، ومجموعة من الوجوه الجديدة.

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