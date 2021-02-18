مدير عزل النجيلة بعد تطعيمه بالجرعة الثانية لمصل كورونا: «اللقاح آمن»

قال الدكتور محمد طالب مدير عزل مستشفى النجيلة المركزي، إنه تم تطعيمه بالجرعة الثانية من المصل المضاد لفيروس كورونا، بعد 21 يوما من الجرعة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من المتابعة في العيادات المخصصة للتطعيم في مستشفى النجيلة.وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أنه بعد تطعيمه بالجرعة الأولى والثانية لم تحدث له أي مضاعفات، مؤكدا "المصل أمن"، مشيرا إلى أنه أول طبيب في عزل النجيلة يتم تطعيمه بلقاح كورونا، وأول طبيب أيضا يتم تطعيمه بالجرعة الثانية من المصل.وتابع: "بدأت بنفسي في الجرعة الأولى والثانية، لأشجع الأطقم الطبية في المستشفى، ومحدش يخاف"، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.