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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الموسيقيون الأتراك يدعمون احتجاجات بوغازيتشى

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:38 ص
احتجاجات بوغازيتشى
احتجاجات بوغازيتشى
أمينة ذكى
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أعرب الموسيقيون الأتراك عن دعمهم لاحتجاجات طلاب جامعة بوغازيتشي على تعيين البروفيسور مليح بولو رئيسًا للجامعة، وفقا لما نقله موقع بيانت التركي.

وأكدوا ببيان مشترك وقعه 252 موسيقيًا حتى الآن، أنهم لا يقبلون أساليب أي سلطة سياسية في تغيير الجامعات والأكاديميين في الجامعات، كما دعوا الحكومة إلى إبعاد أيديها عن الجامعات والأكاديميين والطلاب على الفور.

وقال الموسيقيون في بيانهم: "سندافع دائمًا عن الديمقراطية"، كما نص البيان: نحن الموسيقيون الموقعون أدناه، عمال الموسيقى والمسرح ندافع عن الحريات وحقوق الإنسان العالمية ونقف ضد جميع أنواع التمييز.

و نطالب بالجامعات المستقلة والأكاديميين المتمسكين بالقيم الديمقراطية والطلاب المحترمين الذين يصرحون بمطالبهم" الصحيحة "التي كفلها الدستور في مواجهة الظلم الذي يتعرضون له.

وأضاف البيان: "نحن لا نقبل أساليب أي سلطة سياسية تعمل على إضفاء الطابع السياسي على الجامعات والأكاديميين والطلاب وتحاول تصميمها بالشكل الذي يرونه مناسبًا، بغض النظر عن سبب القيام بذلك، و"على السلطة السياسية أن ترفع يدها عن الجامعات والأكاديميين والطلاب المحترمين على الفور.

وتابع البيان: "نعلنها للجمهور كله:"سنقف مع جميع الجامعات التي تقاوم الضغوط التي تمارس عليها وفي المقام الأول نعلن التضامن مع طلاب جامعة بوغازيتشي، وسنكون دائمًا دعاة 'جامعة مستقلة وديمقراطية'!"

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