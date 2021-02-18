تقرير: منتدى الصداقة العربي اليوناني صفعة لأردوغان

قالت شبكة "زي نيوز" الهندية، إن منتدى الصداقة الذي عقد مؤخرا في اليونان والذي جمع بين عدد من دول العالم العربي والعالم الغربي أكبر صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث بات أردوغان يخشي من أن يضمن المنتدى السلام في البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج.وجمع المنتدى ست دول ممثلة بوزراء خارجيتها، وتضم اليونان وقبرص والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما شارك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس.وتابع التقرير الهندي: "يُعتقد أن التطور الأخير في أثينا سيحدث نقلة نوعية في تشكيل الجغرافيا السياسية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج، ففي 11 فبراير، انعقد اجتماع (منتدى فيليا) بمعنى -منتدى الصداقة- باللغة اليونانية في أثينا، وافتتح الاجتماع بخطاب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أوضح أنه من المهم لليونان إنشاء المنتدى لأنه يقع في منتصف قوسين جغرافيين حيث يربط البرتغال والخليج العربي كما يربط أوروبا بإفريقيا، وأوضح أنه من خلال المنتدى "طموح اليونان هو أن تكون جسرا بين شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج".وقال رئيس الوزراء اليوناني: "من الطبيعي أن تقترح اليونان هذا الشكل الرائد من التعاون"، وحث على "اتباع القوانين الدولية والبحرية والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول دون تدخل أجنبي".وخلال المنتدى، علق وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قائلًا: "ما يوحدنا جميعًا اليوم هو إدانة الأعمال غير القانونية وإدانة الأعمال غير العقلانية التي تقوض السلام والأمن، هدفنا هو خلق حصن ضد التهديدات والعنف والتطرف، والتعصب وتحريف الدين".ويعتقد الخبراء أنه من خلال البيان، أشار دندياس إلى العدوان التركي في المنطقة نتيجة محاولات أردوغان تحقيق رغبات الخلافة، وجادلوا أيضًا بأن إنشاء مثل هذه المنصة سيكون مهمًا في ضمان أن يقلل الناتو من اعتماده على تركيا وألا يتعرض للابتزاز من قبلها، وعلاوة على ذلك، قد يلعب المنتدى أيضًا دورًا مهيمنًا في ضبط حركة ونشر المرتزقة الأتراك في سوريا والعراق وليبيا وقبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط.وقال خبير دبلوماسي في تصريحات للشبكة، إنه من خلال إنشاء مثل هذه المنصة، اتخذت اليونان خطوة ذكية وحاسمة لأنها تمكنت من الجمع بين العالمين الأوروبي والعربي، وخاصة البلدان التي تعاني من أجندة الرئيس أردوغان التوسعية والمتطرفة.وأضاف: "مع ذلك لا ينبغي أن يفوتنا أن إنشاء المنتدى سيؤدي أيضًا إلى انتكاسة كبيرة لبرنامج واحلام أردوغان من خلال تهديد الدول الواقعة في البحر الأبيض المتوسط ​​والتنمر عليها، كما أن تركيا تعرضت بالفعل لأزمة اقتصادية هائلة بسبب النفقات التي تكبدها تنفيذ برنامج الخلافة لأردوغان في تركيا وكذلك في جميع أنحاء العالم، والتي تم إنفاقها في الغالب على تمويل المرتزقة ورعاية العمليات السرية، إن إنشاء مثل هذا المنتدى سيوقف طموح تركيا في تحقيق إيرادات من أعالي البحار من خلال اللجوء إلى الموقف العدواني".كما شدد الخبراء على جانب هام آخر من جوانب المنتدى من خلال التأكيد على أن هذا يجب أن يُنظر إليه أيضًا على أنه إضفاء الطابع المؤسسي على تحالف أمني لضمان منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج الحرة والمفتوحة، وأوضحوا أن التطورات المقلقة في مجال التنقيب عن النفط من قبل تركيا والتي أدت إلى أزمة شرق البحر المتوسط ​​وإفشال السلام والهدوء في المنطقة قد جمعت هذه الدول معًا لمعالجة هذه القضايا بشكل جماعي.يمكن أيضًا اعتبار المنتدى منظمة فائقة إلى حد ما على أنه مزيج من منظمة تركز على الطاقة في منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وكذلك تحالف الأمن البحري تحالف البحر الأحمر.