سيكسرز ينجو من انتفاضة روكتس ويكبده الهزيمة السابعة على التوالى

نجا فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز من انتفاضة ضيفه هيوستون روكتس وتغلب عليه 118-113 ليكبده الخسارة السابعة على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.وبدا أن سيكسرز يسير بسهولة نحو انتصاره 19 في 29 مباراة هذا الموسم بعدما تقدم 78-49 في بداية الربع الثالث، لكن روكتس قلص الفارق إلى 19 نقطة قبل بداية الربع الأخير.وحافظ سيكسرز على تفوقه 104-89 قبل نحو سبع دقائق من النهاية غير أن روكتس أحرز 13 نقطة مقابل أربع لمنافسه ليحافظ على آماله في تحقيق المفاجأة.ومع وصول النتيجة إلى 115-111 قبل 13.9 ثانية من النهاية أحرز الكاميروني جويل إمبيد ثلاث رميات حرة ليخرج سيكسرز من المأزق مثلما فعل أمام لوس أنجليس ليكرز قبل نحو أسبوعين عندما فقد تفوقه بفارق 13 نقطة في آخر أربع دقائق ليفوز بصعوبة.وتصدر إمبيد قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 31 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة وتبعه سيث كري وتوبياس هارس ولكل منهما 25 و24 نقطة على الترتيب.وكان جون وول الأكثر تسجيلا في صفوف روكتس برصيد 28 نقطة.ويتصدر سيكسرز القسم الشرقي برصيد 19 فوزا وعشر هزائم فيما يأتي روكتس في المركز قبل الأخير في الغرب بعدما تلقى الهزيمة 17 في 28 مباراة.وتلقى بوسطن سيلتيكس الهزيمة السادسة في عشر مباريات بخسارته المفاجئة 122-114 أمام ضيفه أتلانتا هوكس.وانتصر أورلاندو ماجيك 107-89 على ضيفه نيويورك نيكس.وسجل برادلي بيل رميتين حرتين قبل 0.1 ثانية من النهاية ليمنح واشنطن ويزاردز الفوز 130-128 على ضيفه دنفر ناجتس.وتغلب إنديانا بيسرز 134-128 على مضيفه مينيسوتا تيمبرولفز، كما فاز شيكاجو بولز 105-102 على ديترويت بيستونز.وأحرز داميان ليلارد 43 نقطة منها ثلاث نقاط حاسمة قبل 16.5 ثانية من النهاية ليفوز بورتلاند تريل بليزرز 126-124 على مضيفه نيو أورليانز بليكانز.وخسر أوكلاهوما سيتي ثاندر 122-113 في ملعب ممفيس جريزليز.