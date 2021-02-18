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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أوساكا تنهى آمال سيرينا فى معادلة الرقم القياسى فى البطولات الأربع الكبرى

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:07 ص
نعومي أوساكا
نعومي أوساكا
وكالات
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أنهت نعومي أوساكا آمال سيرينا وليامز في معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى عندما تغلبت 6-3 و6-4 على منافستها الأمريكية في قبل نهائي أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس.

وفي إعادة لمواجهتهما المثيرة للجدل في نهائي أمريكا المفتوحة 2018 عززت أوساكا مكانتها على عرش تنس السيدات وتعاملت مع عودة الجماهير إلى المدرجات بعد انتهاء العزل العام لخمسة أيام.

وتلعب أوساكا الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في النهائي ضد جنيفر برادي أو كارولينا موخوفا.

وقالت أوساكا في مقابلة بعد المباراة "ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة في الأشواط القليلة الأول كنت متوترة حقا وخائفة في البداية ثم تحسن الوضع بمرور الوقت "أشعر بالفخر في كل مرة ألعب فيها ضدها ولم أرد الخروج بشكل مؤسف. أردت فقط تقديم أفضل ما لدي".

وكسرت سيرينا إرسال أوساكا الأول لكن اللاعبة اليابانية المصنفة الثالثة في البطولة انتصرت في خمسة أشواط متتالية بعد أداء مذهل قبل أن تنهي المجموعة الأولى بضربة أمامية قوية.

ونجحت أوساكا في كسر إرسال سيرينا في بداية المجموعة الثانية وحافظت على تفوقها إلى أن ارتكبت ثلاثة أخطاء مزدوجة لتدرك اللاعبة الأمريكية التعادل 4-4.

لكن سيرينا تعثرت في الشوط التالي بخطأ مزدوج ومنحت أوساكا ثلاث فرص لكسر الإرسال.

واستفادت أوساكا من الفرصة الأولى ثم أنهت المباراة في الشوط التالي عندما أعادت سيرينا كرة في الشباك.

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