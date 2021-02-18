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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الجماهير تعود فى بطولة أستراليا المفتوحة بعد انتهاء العزل العام

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:57 ص
الجماهير تعود فى
الجماهير تعود فى بطولة أستراليا
وكالات
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عادت الجماهير الأسترالية، مع الالتزام بوضع الكمامات، إلى المدرجات لمشاهدة الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة العزل العام التي امتدت لخمسة أيام لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت ولاية فيكتوريا عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس اليوم الخميس مع السماح للمقيمين في ملبورن بالخروج مرة أخرى.

واقيمت المباريات أمام مدرجات خالية خلال فترة العزل العام وتم تقليص عدد الحاضرين إلى 7477 متفرجا في كل من فترتي الصباح والمساء اليوم الخميس والعدد ذاته خلال نهائي فردي الرجال والسيدات يومي السبت والأحد على الترتيب.

وتلعب الأمريكية سيرينا وليامز ضد اليابانية نعومي أوساكا الفائزة باللقب في 2019 باستاد رود ليفر أرينا اليوم الخميس.

وتسعى سيرينا لمعادلة رقم الأسترالية مارجريت كورت القياسي بحصد اللقب 24 في منافسات الفردي.

وكانت البطولة بدأت بالسماح بحضور 30 ألف متفرج في اليوم خلال الأسبوع الأول لكن ذلك توقف يوم السبت الماضي.

وسعى المنظمون لعودة الجماهير بعد الانفاق الكبير على استضافة البطولة منها 40 مليون دولار أسترالي (31 مليون دولار) لإخضاع جميع المشاركين إلى فترة الحجر الصحي الإلزمي لمدة 14 يوما.

وتم رفع أغلب القيود في ولاية فيكتوريا منتصف ليل الخميس لكن مع الالتزام بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة والمفتوحة عند عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي.

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