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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جايلز يحقق ثانى أسرع زمن فى 800 متر داخل القاعات

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:57 ص
إليوت جايلز
إليوت جايلز
وكالات
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حقق إليوت جايلز ثاني أسرع زمن على الإطلاق في سباق 800 متر داخل القاعات في بولندا الليلة الماضية ليكسر الرقم البريطاني الوطني المسجل باسم سيباستيان كو.

وأنهى جايلز السباق في زمن قدره دقيقة واحدة و43.63 ثانية متفوقا بأكثر من ثانية على رقم كو الذي حققه البطل الأولمبي مرتين في سباق 1500 متر في 1983.

وقال جايلز البالغ عمره 26 عاما "ما زلت أحاول تصديق أن ذلك تحقق بالفعل. لا أصدق أنني حققت دقيقة واحدة و43 ثانية داخل القاعات. لا استطيع وصف شعوري حاليا".

ولا يتفوق على زمن جايلز سوى الدنمركي ويلسون كيبكتر الذي حقق دقيقة واحدة 42.67 ثانية في بطولة العالم داخل القاعات في 1997.

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