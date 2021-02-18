استقالة أكثر من 2400 طبيب تركى منذ تفشى كورونا

أعلنت الصحة التركية استقالة أكثر من 2400 طبيب دعوا منذ مارس من العام الماضي، عندما سجلت تركيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.ونقل موقع "تي 24" الإخباري عن وزير الصحة التركية فخر الدين جوكا قوله ردا على سؤال برلماني قدمه نائب معارض: تم نقل 522 طبيبا آخرين يعملون في المستشفيات العامة إلى مؤسسات صحية خاصة خلال العام الماضي.في سبتمبر، أطلق العاملون الطبيون في البلاد سلسلة من الاحتجاجات، متهمين أنقرة بسوء إدارة الوباء وتعريض العاملين الطبيين للخطر، وشملت مطالبهم تقليل ساعات العمل، وتوفير عدد كافٍ من الأقنعة الواقية والزي الرسمي وغيرها من المواد، وتوفير بيئة عمل حيث يمكن للعاملين الطبيين الراحة أثناء وبعد رعاية المرضى المصابين.وفقًا للجمعية الطبية التركية (TTB)، أكبر مجموعة طبية في البلاد، فقد 357 من العاملين في مجال الرعاية الصحية حياتهم بعد الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد اعتبارًا من نهاية شهر يناير.وحول سئال كوجا حول عدد الأطباء الذين خضعوا لفحوصات طبية منذ مارس، قال:إن وزارة الصحة لا يمكنها الوصول إلى مثل هذه البيانات.