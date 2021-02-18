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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. مركبة ناسا تصل الكوكب الأحمر

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:50 ص
مركبة الفضاء
مركبة الفضاء
أمينة ذكى
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تستعد مركبة الفضاء"برسيفيرانس"، التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، وهي أكثر مختبر آلي تطورًا في علم الأحياء الفلكي يتم إطلاقه إلى عالم آخر، لمحاولة هبوط محفوفة بالمخاطر على الكوكب الأحمر، وحيث بدأت المركبة رحلتها إلى المريخ قبل حوالي سبعة أشهر وقطعت خلالها 470 مليون كيلومتر.

وتشق المركبة الفضاء قاطعة آخر 240 ألف كيلومتر من رحلتها، في طريقها للهبوط المنتظر اليوم الخميس داخل حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

وقال مديرو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا:نأمل في وصول المركبة الجوالة، التي تضم ست إطارات وتضاهي في الحجم عربة رياضية متعددة الأغراض، بسلام إلى سهل منبسط وسط المنحدرات الشاهقة على حافة دلتا نهر قديم.

ويأمل المهندسون في تأكيد العملية، وربما تلقي أول صورة للسطح.

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