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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوميديين أتراك قد يواجهان عقوبة السجن أربع سنوات لإهانة أردوغان

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:48 ص
محكمة
محكمة
أمينة ذكى
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يسعى المدعون الأتراك إلى إصدار أحكام بالسجن تصل إلى أربع سنوات وثمانية أشهر لممثلين كوميديين تركيين مخضرمين في السبعينات من العمر وهما متين أكبينار وموجدات جيزين، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتأتي القضية بعد تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول عام 2018 بشأن التعليقات التي أدلى بها الممثلون الكوميديون في البرنامج التلفزيوني Public Arena"، الذي تبثه قناة خلق تي في الإخبارية الموالية للمعارضة.

في الجلسة الثانية للمحاكمة يوم الأربعاء الماضي أجل القاضي الذي يترأس الجلسة الإجراءات حتى 1 مارس فيما عقدت جلسة استماع أولى في ديسمبر الماضي.

يُحاكم أكبينار، 79 عامًا، بعد إدلائه بتعليقات على علاقات أردوغان الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا إن تحسن العلاقات التركية الروسية قد يؤدي إلى إقالته، وقال إن هذا هو الحال مع القادة الأتراك السابقين، وتابع: كل من توجه إلى روسيا، باستثناء مصطفى كمال أتاتورك، كان عليه أن يترك مقعده في تركيا.

وقال أكبينار أيضًا إن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان كان يحرض على الاستقطاب في البلاد.

وأضاف: "الحل الوحيد لتخليص أنفسنا من هذا الاستقطاب هو الديمقراطية. إذا تمكنا من الوصول إلى هذه النقطة، فيمكننا الخروج من الوضع الذي نحن فيه دون قتال وفوضى، وإذا لم نتمكن من ذلك، فربما يعلقون القائد على قدميه، ربما سيموت في قبو بعد تسميمه أو قد يواجهون النهايات الرهيبة التي عاشها القادة الآخرون".

وانتقد جيزين، 77 عامًا، أردوغان بسبب تصريحاته المزعومة التي أدلى بها ضد المعارضين لحكمه، وقال "رجب طيب أردوغان، لا يمكنك اختبار وطنيتنا، واعرف حدودك".

في تركيا، يُعاقب بإهانة الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات.

وتستخدم الحكومة التركية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورسوم متحركة، وتقارير إخبارية ومقالات أخرى كدليل على اتهام الناس بإهانة الرئيس، حيث زاد عدد القضايا بشكل كبير منذ أن أصبح أردوغان رئيسًا في عام 2014. وأصبح رئيسًا للوزراء في عام 2003.

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