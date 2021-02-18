اليوم.. محادثات أوروبية أمريكية بشأن النزاع النووى مع إيران

من المقرر أن تعقد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا محادثات مع الولايات المتحدة، اليوم الخميس، لبحث الخطوات التالية في سبيل إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015.وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 ثم أعاد فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني.وتحاول القوى الأوروبية إنقاذ الاتفاق، رغم أن طهران انتهكت بعض جوانبه، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمقدار يتجاوز المستوى المحدد في الاتفاق.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره البريطاني دومينيك راب، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، بينما سيشارك وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلنكين في المحادثات عبر الفيديو.وتصاعد الخلاف النووي يوم الثلاثاء عندما أعلنت إيران أنها ستقيد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها ما لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية الصارمة ضدها.