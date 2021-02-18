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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يعلن تاسيس لجنة لوضع دستور جديد فى تركيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:44 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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أفادت صحيفة أكسام التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه اليميني المتطرف، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، اتفقا على تشكيل لجنة للعمل على وضع دستور جديد للبلاد.

حيث سيرأس يافوز أتار، كبير مستشاري أردوغان، اللجنة التي ستضم علماء القانون الدستوري وشخصين يرشحهم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، الذين سيكلفون بإبلاغ أحزابهم بالعملية.

وذكرت الصحيفة أنه ستتم إعادة صياغة النص وسيعرض على البرلمان للتصويت النهائي،و إذا فشل البرلمان في الموافقة على المشروع بأغلبية الثلثين المطلوبة، فسيتم تقديمه لاستفتاء عام.

في 1 فبراير، قال أردوغان إن الوقت قد حان لمناقشة دستور جديد لتركيا، وبعد أسبوع، قال رئيس البرلمان مصطفى شنتوب إن هناك حاجة إلى استفتاء عام على تحديث محدود للدستور لتخليص البلاد من الفكر الانقلابي للانقلاب العسكري عام 1980.

يأتي هذا فيما يشك المعارضون السياسيون لأردوغان في أنه قد يسعى إلى استخدام كتاب قانوني جديد لزيادة سلطاته التنفيذية وللتنازل عن المبادئ العلمانية التي يقوم عليها الدستور الحالي.

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