رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصف تويتر بأنه ممل

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:34 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما على وسائل الإعلام أمس الأربعاء، في أولى مقابلاته منذ مغادرته البيت الأبيض.

واتصل ترامب بشبكات "فوكس نيوز" و"نيوزماكس" و"أو إيه إن"، وجميعها صديقة له، ليتحدث عن وفاة المذيع الإذاعي المحافظ راش ليمبو الأربعاء.

واستخدم ترامب حديثه لشبكة "نيوزماكس" اليمينية المتطرفة ليصف تويتر بأنه "ممل"، منذ أن تم منعه من استخدامه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي مما خلف خمسة قتلى.

وعندما سُئل ترامب عن العودة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه "يتفاوض مع عدد من الأشخاص".."

وأضاف: "هناك أيضا خيار آخر لبناء موقعك الخاص، لأن لدينا (قاعدة دعم) أكثر من أي شخص آخر، لذا يمكنك حرفيا بناء موقعك الخاص".

كما انتقد ترامب الرئيس جو بايدن، مرجحا أن يكون "مضطربا عقليا".

ولم يعلق ترامب على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024، وهو أمر بات ممكنا بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب عندما سئل عن خططه لعام 2024: "لن أقول بعد لكن لدينا دعم هائل.. أنا الرجل الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي"، في إشارة لنسب التأييد.

وظل ترامب في منتجعه في مار آلاجو في ولاية فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو شهر.

وواصل الرئيس السابق الادعاء بأن الانتخابات "سُرقت" منه، مروجا لنفس الأقوال التي قادت حشدا من مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول.

موضوعات متعلقة

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا يصعب فحصها بـ PCR

عودة التيار الكهربائى جزئيا فى مناطق يونانية

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18-2-2021

بعد منع زوجها سفرها.. تغيب مدربة منتخب إيران للتزلج عن بطولة العالم

أيام زمان

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)