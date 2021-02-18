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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شينخوا الصينية: مصر نجحت فى استعادة دورها الإقليمى فى الشرق الأوسط

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:19 ص
جهود مصر
جهود مصر
هدير سند
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قالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن مصر تمكنت من استعادة دورها الإقليمي في الشرق الأوسط، بفضل جيشها القوي وقوتها الاقتصادية والدبلوماسية واستعدادها للقيادة، والذي يمكن رؤيته في دورها في العديد من القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.

وقال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ومقره القاهرة، في تصريحاته للوكالة الصينية إن "مصر، باعتبارها أكبر دولة عربية، أدركت أهمية المساهمة في تسوية الأزمات الإقليمية للحفاظ على استقرارها، مضيفا ان دور مصر في حل الملفين الليبي والفلسطيني كان دائما " لا غنى عنه."

وأكد أن البلاد تمكنت وبقوة من استعادة دورها كوسيط في الشرق الأوسط، "بعد أن تُركت قضايا المنطقة العربية في أيدي اللاعبين الإقليميين والدوليين لفترة طويلة دون الوصول إلى حلول او النجاح في تسويتها. "

وأضاف غباشي لـ "شينخوا" أنه من المتوقع أن يكون لمصر مساهمة أكبر في أزمات أخرى مثل الوضع في سوريا واليمن، وعزا نجاح مصر في استعادة هذا الدور الإقليمي إلى "جيشها القوي وقوتها الاقتصادية والدور الدولي الذي لعبته في الحفاظ على الأمن القومي العربي".

ولفتت" شينخوا" إلى أنه في 9 فبراير الجارى، اختتم قادة عشرات الفصائل الفلسطينية حوار مصالحة استمر يومين في العاصمة المصرية القاهرة، واتفقوا على التعاون في إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام.

وأشادت الأطراف الفلسطينية في البيان الختامي للحدث، بالجهود المصرية التي رعت الحوار الفلسطيني، داعية البلاد إلى متابعة الاتفاق بين الفصائل لإجراء الانتخابات في جميع مراحلها.

وأضافت الوكالة الصينية أنه في اليوم التالي (10 فبراير)، استضافت مصر اجتماعات المسار الدستوري الليبي، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بين وفود من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة الدستورية، لبحث قاعدة قانونية ودستورية لتجهيز الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.
وتابعت الوكالة في تقريرها: " كما نجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول آليات "النفط مقابل إعادة الإعمار" والتعاون في كافة المجالات خلال اجتماع عقد مؤخرا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

كما بذلت مصر جهود مماثلة لتخفيف الأزمة في لبنان، الجاري، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى في لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، على حرص مصر على الحفاظ على استقرار لبنان ضمن أولويات البلاد.

فيما قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل "شينخوا" إن الدبلوماسية الرئاسية والاستعداد للقيادة هما الركيزتان الأساسيتان لوضع مصر على الخريطة الإقليمية كعامل أساسي في العديد من القضايا.

وأضاف فهمي "إن مصر تتبنى الآن دبلوماسية متعددة الأهداف لمواجهة التحديات الإقليمية في فلسطين وليبيا ولبنان والعراق ودول الخليج".

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