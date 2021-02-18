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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يحذر من خطر الإخوان فى نشر الفوضى بالهند من أجل دعم أردوغان

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:17 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشف تقرير لصحيفة "غوا كرونيكل" الإلكترونية الهندية، عن أن "الإخوان" وجماعات الإسلام السياسي المنبثقة منها، تسعى لتشكيل تحالف ضد الهند من أجل زعزعة الاستقرار ونشر الفتنة والفوضى بها وتأليب الرأي العام الدولي ضد نيودلهي في نزاعها مع باكستان بشأن قضية كشمير، والتي تقف فيها تركيا مع باكستان ضد الهند.

وذكر التقرير، أن الفوضى الأخيرة التي تشهدها الهند منذ عام 2019 ترتبط بشكل وثيق بالإخوان والجماعات الإسلامية المتطرفة التابعة لها، وأبرزها: مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" (CAIR)، الذي يتلقى معظم تمويله من تركيا، ومؤسسة المجتمع المفتوح "Open Society" التي أسسها عراب الإرهاب الملياردير الأمريكي-اليهودي جورج سوروس، المعروف بأنه ممول لتلك المنظمات المتطرفة والداعم لصعود للإخوان للحكم.

وأوضح التقرير الهندي، أن "كير" تعاونت مع ما يسمى ب "الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية" (ICNA)، أحدى أذرع الاخوان في أمريكا، لشن حملات إعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الحكومة الهندية، ولترويج الشائعات والأكاذيب في الصحف الأمريكية ضد الهند بشأن نزاع كشمير.

وتابع التقرير أن: مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية قام بإظهار دعمه على مواقع التواصل الاجتماعي، لـحملة "قف مع كشمير" بهدف إثارة الاحتجاجات التي نشبت في واشنطن في 6 أغسطس 2019 بشأن القضية، من أجل إثارة الرأي العام ضد الهند، فيما قامت "مؤسسة المجتمع المفتوح" باشعال فتيل غضب المزارعين في نيودلهي فيما يخص احتجاجاتهم ضد قانون الإصلاح الزراعي بالبلاد.

وأضاف أن الهدف من تلك الحملات هو معارضة قرار الحكومة الهندية، بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم الذاتي لكشمير بموجب مرسوم رئاسي، وارجع التقرير السبب وراء هذا الهجوم الذي تروجه الجماعات المرتبطة بالإخوان في أمريكا ضد الهند، إلى وقوف تركيا، الداعم الاول والرئيسي للجماعة، بجانب باكستان في نزاعها مع الهند حول كشمير.

وتتنازع الهند وباكستان السيطرة على كشمير منذ التقسيم 1947، وخاضتا حروب بسبب هذه المنطقة، ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند.

ومنحت المادة 370 في الدستور الهندي التي ألغيت، سكان "جامو وكشمير" منذ العام 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ولفت التقرير أيضا إلى أن نهاد عوض، المؤسس المشارك لمنظمة "كير" الاخوانية، تربطه صداقة وثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، كما عمل العديد من مؤسسي المنظمة في مناصب قيادية في شبكات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان، مشيرا إلى أن المنظمة تتلقى ملايين الدولارات من التبرعات من مصادر وهيئات أجنبية تحت مسمى العمل الخيري.

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