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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تعلن تدابير جديدة للقادمين من الخارج لمواجهة كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:14 ص
الكويت
الكويت
وكالات
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أصدرت الكويت اليوم الخميس، تدابير جديدة للقادمين من الخارج، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني قرارا بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي اعتبارا من 21 من الشهر الجاري في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة، من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر " أو منصة " بالسلامة".

كما أعلنت الإدارة، عبر حسابها بموقع تويتر، إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر "، على أن يستكمل مدة الحجر سبعة أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وأكدت الإدارة الاستمرار في قبول دخول العمالة المنزلية إلى البلاد.

وأضافت أن الركاب القادمين سيتكفلون بتكلفة إجراء فحصين لإثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر مطلع الشهر تطبيق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على كافة القادمين للبلاد لمدة سبعة أيام على نفقتھم الخاصة اعتبارا من 21 من الشهر الجاري ولمدة شھر قابلة للتمديد.

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