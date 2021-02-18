46 مصابًا و4 متوفين حصيلة حادث انقلاب أتوبيس أسوان

وصلت حصيلة أعداد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى 46 مصابًا، و4 متوفيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والمتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.وكانت مديرية أمن أسوان تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا بشكل مبدئي، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.