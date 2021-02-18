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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بعد منع زوجها سفرها.. تغيب مدربة منتخب إيران للتزلج عن بطولة العالم

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:42 ص
سميرة زرغاري
سميرة زرغاري
وكالات
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الفريق النسائي الإيراني للتزلج على جبال الألب توجه جوا، إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم في كورتينا دامبيزو بدون مدربتهم التي منعها زوجها من مغادرة البلاد.

ولم تقدم تقارير وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء وصحيفة شرق اليومية المؤيدة للإصلاح أي تفاصيل عن سبب عدم سماح زوج سميرة زرغاري لها بالمغادرة، كما لم يقدم اتحاد التزلج الإيراني أي معلومات.

وبموجب القانون الإيراني يمكن للأزواج منع زوجاتهم من السفر خارج البلاد.

وزرغاري ليست أول رياضية متزوجة منعها زوجها من مغادرة إيران، ففي عام 2015، غابت لاعبة كرة القدم نيلوفر أردالان عن بطولة كأس آسيا لكرة الصالات - نسخة داخلية من كرة القدم - بعد أن صادر زوجها جواز سفرها في نزاع بينهما.

واختفت الرياضة النسائية إلى حد كبير من إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، ومع مرور الوقت، اكتسبت الرياضة النسائية شعبية، وخاصة كرة القدم.

إلا أنه بات لزاما أن ترتدي اللاعبات الحجاب، وألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظرا استمر عاما على ارتداء الرياضيات الحجاب عام 2012.

ودخلت أربع متزلجات إيرانيات في سباق التزلج المتعرج الخميس في بطولة العالم في كورتينا دامبيزو، وهن، عاطفة أحمدي، صدف سافشمشكي، فروغ عباسي ومرجان كالهور.

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