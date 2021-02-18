ارتفاع أعداد مصابى حادث انقلاب أتوبيس أسوان لـ32 شخصًا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لـ 32 مصابًا، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وكان مرفق إسعاف أسوان تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا بشكل مبدئي، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.