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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع أعداد مصابى حادث انقلاب أتوبيس أسوان لـ32 شخصًا

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:30 ص
حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس
أسوان_إسراء توفيق
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ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لـ 32 مصابًا، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان مرفق إسعاف أسوان تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا بشكل مبدئي، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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