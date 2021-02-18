صور حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل فى أسوان

ننشر صور حادث أنقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وجاري إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وكانت قد تلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث حادث أنقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.