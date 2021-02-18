الحكومة التونسية تكشف سبب تأخر لقاح كورونا

أعلنت تونس تأجيل موعد وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى شهر مارس، بعدما كان منتظر وصولها في منتصف فبراير، وهو ما أرجعه وزير الصحة إلى ما وصفه بشروط "الموردين".وقال الوزير فوزي مهدي إن السبب في تأخر موعد وصول اللقاحات إلى تونس إلى شهر مارس هو اشتراط المزودين المصادقة على مشروعي قانونين، قبل توفير هذه اللقاحات، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.وأوضح مهدي خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، أن مشروع القانون الأول يتعلق بالترخيص لتونس في الانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية، والذي كان مجلس النواب صادق عليه في جلسة عامة يوم 9 فبراير الجاري، ومشروع القانون الثاني يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس كوفيد -2" وجبر الأضرار المنجرة عنه، والذي تتواصل حاليا مناقشته صلب لجنة الصحة بالبرلمان.وأكد الوزير أن وزارة الصحة تلقت مراسلة رسمية من قبل مبادرة "كوفاكس" أكدت فيها التزامها بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتونس في منتصف شهر فيفري الجاري، الا أن المزودين اشترطوا خلال المفاوضات الرسمية التي أجريت معهم مصادقة تونس على مشروعي القانونين المذكورين قبل توفير هذه اللقاحات.وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية يوم الثلاثاء، بين منظومة "كوفاكس" ومختبر "فايزر" للحصول على اللقاحات، مشيرا إلى أن تونس بصدد التفاوض مع مختبرات أخرى لتوفير دفعات اضافية من التلاقيح.