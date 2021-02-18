رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عندى 46 سنة وأهلى طردونى».. سيدة بلا مأوى تفترش شوارع المنوفية

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:43 ص
سيدة بلا مأوى
سيدة بلا مأوى
ولاء القاضى
طباعة
لاحظ أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية تواجد سيدة في الشارع بلا سكن ولا مأوى منذ ما يقرب من شهر، وسط حالة من الغضب بين المارين في الشارع، خاصة مع هطول الأمطار والثلوج، وقدم الكثير من المارين مساعدات لها من مأكولات وملابس وبطانية لتكون عونا لها على سكن الشارع.

"أنا قاعدة هنا بقالي شهر ومحدش عايز يساعدني ولا يقف جمبي"، بهذه الكلمات بدأت "مها" حديثها بأن أسرتها لم تقف بجوارها ويرفضون أن تسكن معهم قائلة: "أهلي كمان من عايزني أقعد  في البيت معاهم وروحت أقعد في الشارع بس الجو صاقعة ومحدش ساعدني ولا وقف جنبي".

وأضافت "مها"، أنها تناشد المسئولين بتوفير شقة لها لتكون سكنًا مناسبًا في ظل الطقس السيئ وانخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار بشكل كثيف، خاصة مع عدم وجود ملابس معها أو وجود غطاء كافي لحمايتها من برد الشتاء.

وتحت شجرة كبيرة بمدينة تلا تفترش "مها" الأرض، واتخذت من بطانية واحدة غطاءً لها في ظل انخفاض كبير في درجة الحرارة، ووسط تشبع ملابسها بمياه الأمطار التي نادرًا ما تتوقف، تجلس السيدة مها حسني والتي تبلغ من العمر 46 سنة، تشكي حزنها وآلامها من مرارة اضهاد أسرتها لها ومنعها من السكن فى المنزل معهم.
سيدة بلا مأوى
سيدة بلا مأوى
سيدة بلا مأوى
سيدة بلا مأوى

موضوعات متعلقة

«مياه القاهرة والجيزة»: انعقاد حالة التأهب حتى نهاية الأسبوع المقبل

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إصابة 30 شخصا إثر انقلاب أتوبيس فى أسوان

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

بعد منع زوجها سفرها.. تغيب مدربة منتخب إيران للتزلج عن بطولة العالم

محرز يقود مانشستر سيتى للفوز على إيفرتون

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

أول مركز تطعيم ضد «كوفيد-19» فى مخيم للاجئين بالأردن

أيام زمان

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)