«عندى 46 سنة وأهلى طردونى».. سيدة بلا مأوى تفترش شوارع المنوفية

لاحظ أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية تواجد سيدة في الشارع بلا سكن ولا مأوى منذ ما يقرب من شهر، وسط حالة من الغضب بين المارين في الشارع، خاصة مع هطول الأمطار والثلوج، وقدم الكثير من المارين مساعدات لها من مأكولات وملابس وبطانية لتكون عونا لها على سكن الشارع."أنا قاعدة هنا بقالي شهر ومحدش عايز يساعدني ولا يقف جمبي"، بهذه الكلمات بدأت "مها" حديثها بأن أسرتها لم تقف بجوارها ويرفضون أن تسكن معهم قائلة: "أهلي كمان من عايزني أقعد في البيت معاهم وروحت أقعد في الشارع بس الجو صاقعة ومحدش ساعدني ولا وقف جنبي".وأضافت "مها"، أنها تناشد المسئولين بتوفير شقة لها لتكون سكنًا مناسبًا في ظل الطقس السيئ وانخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار بشكل كثيف، خاصة مع عدم وجود ملابس معها أو وجود غطاء كافي لحمايتها من برد الشتاء.وتحت شجرة كبيرة بمدينة تلا تفترش "مها" الأرض، واتخذت من بطانية واحدة غطاءً لها في ظل انخفاض كبير في درجة الحرارة، ووسط تشبع ملابسها بمياه الأمطار التي نادرًا ما تتوقف، تجلس السيدة مها حسني والتي تبلغ من العمر 46 سنة، تشكي حزنها وآلامها من مرارة اضهاد أسرتها لها ومنعها من السكن فى المنزل معهم.