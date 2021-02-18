إغلاق كوبرى بالمنوفية بعد حدوث ثقوب.. و«الطرق والكبارى» تفحصه غدا

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، بإغلاق كوبري الباجور العلوي اتجاة شبين الكوم من الاتجاهين، بعد حدوث ثقوب في جسم الكوبري، حتى وصول لجنة فنية من الطرق والكباري لمعاينة الكوبري صباح اليوم الخميس.وحددت وحدة مرور الباجور، اتجاهات سير بديلة لتفادي الصعود إلى الكوبري العلوي، وعلى القادم من طريق القاهرة الباجور يسلك طريق شارع بنها وصولا لمصرف أم خليفة ثم الاستكمال في طريق شبين، أو الدخول من شارع النادي الرياضي وصولا لطريق مصرف أم خليفة، ولا تزال حركة سير السيارات في الاتجاه الآخر شبين الكوم نزلة منوف يعمل.وشهدت محافظة المنوفية اليوم موجة من الطقس السيئ، عبارة عن صقيع ورياح شديدة مصاحبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة في مراكز المحافظة، ودفعت المحافظة بمعدات الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، لإزالة أثار الأمطار.