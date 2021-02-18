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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 30 شخصا إثر انقلاب أتوبيس فى أسوان

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:54 ص
أسوان_إسراء توفيق
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وقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا، وجاري نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث حادث أنقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة 30 شخصًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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