موديلات فساتين منفوشة فى اليوم الأول لأسبوع الموضة بنيويورك (صور)



انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في مدينة نيويورك، وقدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة لموسم فصل الربيع لعام 2021 مجموعة من أجمل موديلات الفساتين المنفوشة للسهرة المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل صيف وربيع عام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.



فساتين سهرة موردة

فساتين سهرة موردة

تم تقديم أجمل فساتين الكوتور المنفوشة المزينة بالورود المطرزة أو المطبعة، وقدم فستان مكون من قطعتين من توب بلون ترابي فاتح طويل الأكمام وجيبة ضخمة مغطاة برسومات الورود، وفستان آخر مطرز بالورود التركواز ومزود بكاب طويل من التول.



فساتين سهرة ديكولتيه

فساتين سهرة ديكولتيه

قدمت الفساتين الديكولتيه بألوان وتفاصيل مبتكرة وغير تقليدية، وتم تصميم فستان أحمر تميز بالتموجات على شكل وردة كبيرة على أحد جانبي الصدر والحزام الأسود على الخصر، وفستان أزرق سماوي محبوك على القوام بتطريز فضي يغطي منطقة الصدر والخصر والفخذين.



فساتين سهرة ذهبية

فساتين سهرة ذهبية

قدمت مجموعة من الفساتين ذات القبة على شكل القلب المقلوب والمزينة بتطريزات الورود البارزة عن القماش، مع قفازات طويلة باللون البيج الفاتح القريب للون الجلد.



فساتين سهرة بأكمام منفوخة