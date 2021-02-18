الصين تدعو مجلس الأمن لعدم تسييس جائحة كورونا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي تسييس جائحة فيروس كورونا".وقال: "يجب أن نرفض المعلومات المضللة ومحاولات تسييس الوباء، في هذا الاتجاه، يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يكونوا قدوة".وأضاف: "من الضروري تكثيف التعاون الدولي في مكافحة (كوفيد -19)، لأنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من أرواح البشر".ولفت إلى "أهمية وقف الأطراف المتحاربة في دول النزاعات المسلحة وإتاحة مكافحة الوباء".