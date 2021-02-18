رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا يصعب فحصها بـ PCR

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلن مختبر "فيتا" الفنلندي عن اكتشافه سلالة جديدة من فيروس كورونا، يصعب اكتشافها بواسطة اختبارات PCR المعتمدة.

وقال المختبر، في بيان له، إنه اكتشف النسخة غير المعروفة سابقا بالتعاون مع معهد التقنيات الحيوية التابع لجامعة هلسينكي، في عينات تم أخذها في جنوب فنلندا.

وأضاف أن هذه النسخة المتحورة، التي أطلق عليها Fin-796H، يصعب اكتشافها بواسطة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن اكتشاف الطفرة الجديدة هذه سيؤثر على انتشار المرض.

وأشار المختبر الفنلندي إلى أنها تحمل صفات الطفرتين البريطانية والجنوب إفريقية من فيروس كورونا، اللتين تم اكتشافهما في ديسمبر الماضي، وتنتشران بوتائر أسرع.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء قد اكتشفوا في وقت سابق عدة نسخ متحورة من فيروس كورونا في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل واليابان.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بجنوب سيناء

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا يصعب فحصها بـ PCR

عودة التيار الكهربائى جزئيا فى مناطق يونانية

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18-2-2021

بعد منع زوجها سفرها.. تغيب مدربة منتخب إيران للتزلج عن بطولة العالم

أيام زمان

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)