مجموعة دار أزياء فندى لموسم فصل ربيع وصيف عام 2021

قدمت دار الأزياء الإيطالية والعلامة التجارية العالمية "فندي" مجموعتها الجديدة لموسم فصل الصيف وفصل الربيع لعام 2021 خلال فعاليات اليوم الاول لاسبوع الموضة العالمى في نيويورك بتشكيلة مختلفة ومتميزة من تصميم المصمم العالمي "كيم جونز" تحت اسم "بلومزبري"، من وحى التاريخ القديم للدار الرومانية.قدمت المجموعة بالأقمشة الدرامية كقماش الجاكار المنسوج والعباءات الحريرية والفراء والتطريزات اليدوية، ضمت المجموعة تصميمات متنوعة من الحقائب، منها حقائب يد ذات زينة معدنية، وأخرى صغيرة مزينة بنقوش من عرض اللؤلؤ، وأحذية مطرزة بالخرز وبرسومات مبتكرة على الكعوب ومن وحي الفن الأدبي.