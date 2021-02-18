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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

محرز يقود مانشستر سيتى للفوز على إيفرتون

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:42 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه إيفرتون (3-1) مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ16 من "البريميرليج".

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين، فيل فودين، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا في الدقائق (32، 63، و77) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرازيلي ريشارليسون هدف أصحاب الأرض اليتيم في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "غوديسون بارك" في مدينة ليفربول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة، مبتعدا في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه جاره اللدود مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة حصدها من 23 مباراة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب "البريميرليغ".

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