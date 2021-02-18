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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الثلوج تجبر الخطوط الجوية الأردنية على إلغاء رحلاتها

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:51 ص
الخطوط الجوية الأردنية
الخطوط الجوية الأردنية
وكالات
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أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية تأخير رحلتها إلى ديترويت في أمريكا، وإلغاء 3 رحلات مغادرة من مطار الملكة علياء الدولي إلى الدوحة والعقبة وبيروت، نتيجة للعاصفة الثلجية.

وأشارت، في بيان لها، إلى أنه كان من المقرر إقلاع الرحلات الثلاثة مساء الأربعاء، لكن عددًا من المسافرين وطواقم الطائرات لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء هذه الرحلات.

وأضافت: «لم يطرأ أي تغيير على جميع رحلاتها القادمة إلى العاصمة عمان»، مؤكدة أن «العمليات تسير بشكل طبيعي في مطار الملكة علياء الدولي».

ودعت الملكية الأردنية جميع المسافرين على متن طائراتها إلى التأكد من مواعيد الرحلات عبر الاتصال بالشركة.

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