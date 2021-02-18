البيت الأبيض: بايدن يبلغ نتنياهو أنه ينوى تعزيز التعاون الدفاعى مع إسرائيل

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء أنه ينوي تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل، وأكد على تاريخه الشخصي من الالتزام الثابت بدعم أمن إسرائيل.وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن "أكد أيضا دعم الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات في الآونة الأخيرة بين إسرائيل ودول في العالم العربي والإسلامي".