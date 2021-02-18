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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الهلال الأحمر يوزعون البطاطين علي الأشخاص بلا مأوي في شوارع بورسعيد (صور)

الهلال الأحمر يوزع بطاطين على «الأشخاص بلا مأوى» فى بورسعيد

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:35 ص
الهلال الأحمر يوزع
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
بورسعيد:شيماء رشاد
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قام فريق الهلال الأحمر المصرى، فرع بورسعيد، والذي يحمل اسم "جنود الإنسانية"، وعدد من المتطوعين، بتوزيع بطاطين على الأشخاص "بلا مأوى" بشوارع بورسعيد، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، وأدت إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة قاربت من الصفر.

وشن الفريق، على مدار 5 ساعات، وسط الأمطار والبرودة القاسية، حملة على أغلب أحياء المحافظة بحثا عن مفترشي الأرصفة، وذلك لتوزيع البطاطين عليهم لحمايتهم من سوء الأحوال الجوية، بجانب تقديم الدعم النفسي لعدد من الحالات.

تأتى هذه الحملة فى إطار الدور المجتمعي والإنسانى الذى يقوم به الهلال الأحمر المصرى فرع بورسعيد ومتطوعيه، فى ظل برودة الجو وسقوط الأمطار الغزيرة.

يذكر أن موجة من الطقس السيئ مصحوبة بسقوط كثيف للأمطار وانخفاض في درجة الحرارة وتزايد لسرعة الرياح، قد ضربت محافظة بورسعيد على مدار يومين، وتتابع غرفة العمليات المركزية جهود كافة الجهات للسيطرة على النتائج الناجمة عن الأحوال الجوية.
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين
الهلال الأحمر يوزع بطاطين

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