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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:40 ص
زلزال ضرب غرب إيران
زلزال ضرب غرب إيران
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، مساء الأربعاء، محافظة كوجيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران.

وقال محمد محمدي، مدير عام غرفة أزمات محافظة كوجيلويه وبوير أحمد، إن الزلزال الذي وقع مساء الأربعاء في منطقة سيخت في المحافظة تسبب في انقطاع المياه والكهرباء وأضرار بالمنازل السكنية في المدينة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "حتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى بعد هذا الزلزال".

وأشارت إرنا، بحسب شهود عيان، إلى أن سكان منطقة سيخت تركوا منازلهم وتوجهوا إلى أماكن مفتوحة في ظل الطقس البارد ودرجات حرارة تحت الصفر.

يذكر أن إيران تتعرض دوما لهزات أرضية عنيفة نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، وأسفر زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في عام 1990 عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

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