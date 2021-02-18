الأرجنتين تحقق مع شركات أغذية بسبب نقص المعروض

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، بدء تحقيق مع مجموعة من شركات الأغذية بسبب نقص المعروض في الأسواق.وقال البيان الرسمي الصادر عن الحكومة، إنها رصدت انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج أو في التوزيع للعديد من المنتجات.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التحقيق يشمل شركات عديدة منها «ماستيلون، وفارجو، وأيه جيدي، ودانون، ومولينوس، وكانويلاس، وبونج، ومولينوس ريو دي لا بلاتا، ويونيلفر، وبي أند جي».وبحسب القرار الحكومي رقم 100 لعام 2020، فإن الشركات ملزمة بالمحافظة على حد أقصى للسعر لمنتجات محددة، وزيادة إنتاجها إلى أعلى مستوى من طاقتها الإنتاجية.وطالب التحقيق الشركات بالرد على أسئلة الحكومة خلال خمسة أيام عمل، واستعادة المخزون لمستوياته المسجلة في نوفمبر الماضي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر المنتجات.