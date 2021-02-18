رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عودة التيار الكهربائى جزئيا فى مناطق يونانية

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:35 ص
التيار الكهربائى
التيار الكهربائى
وكالات
طباعة
عاد التيار الكهربائي تدريجًا إلى غالبية المنازل المتضرّرة في اليونان مساء الأربعاء، فيما ظلّ 25 ألف منزل منها محرومًا في منطقة أثينا حيث تضرّرت الشبكة بفعل سقوط أشجار وتساقط الثلوج بغزارة بداية الأسبوع.

وتعرّضت العاصمة اليونانية يومي الإثنين والثلاثاء لعاصفة ثلجية أطلقت عليها تسمية "ميديا" وشهدت مستوى تساقط ثلوج غير مسبوق منذ 13 عامًا على الأقل، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

وأعلن عناصر الإطفاء مساء الأربعاء وفاة شخص رابع يبلغ 71 عامًا في جزيرة وابية بفعل سقوط شجرة عليه.

وفي جزيرة كريت، عثر الثلاثاء على جثة رجل ستيني وسط الثلوج أمام منزله. كما لقي شخصان مسنّان حتفهما الثلاثاء في وابية بالقرب من أثينا إثر توقف جهازي تنفس كانا يستخدمانهما بفعل انقطاع التيار الكهربائي.

ومع عودة الشمس الأربعاء وبدء ذوبان الثلج الذي بلغ ارتفاعه نحو 30 سم في ضواحي العاصمة، أعلنت شركة الكهرباء اليونانية "هدنو" في بيان مساء الأربعاء "إعادة الكهرباء حتى الآن إلى نحو 45 ألف منزل وشركة" من بين "70 ألفًا كانت تعاني من مشاكل" صباح الأربعاء.

وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع المدني نيكوس هردالياس قال صباحًا إنّ "هدفنا هو تصليح شبكة الكهرباء التي تعرضت لأضرار ملموسة بعد سقوط مئات الأشجار، خصوصًا في الضواحي الشمالية والشرقية لأثينا".

وأضاف أن الفرق الخاصة المكلفة بالكوارث والجيش سيعملان إلى جانب شركة الكهرباء من أجل إعادة التيار "بحلول المساء".

وفي أتيكا، منطقة أثينا، التي تضمّ نحو ثلث السكان، قال المحافظ إنّ انقطاع التيار الكهربائي أثّر في الأيام الأخيرة على مئات آلاف المنازل.

وقال خبير الأرصاد الجوية كوستاس لاغوفاردوس الذي يعيش في مليسيا على بعد 15 كم شمال أثينا، لوكالة فرانس برس الأربعاء "مرّت 24 ساعة على انقطاع الكهرباء عن شقتنا، نحن من دون تدفئة مركزية ولحسن الحظ لدينا مدفأة"، مشيرًا إلى أنّ "المشكلة هنا أكبر بالنسبة للأشخاص المتقدّمين في السنّ والأطفال".
وكانت السلطات المحلية والحكومية ومشغّل الكهرباء قد تبادلوا الاتهامات حول الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء.

واتهم حزب حركة التغيير "كينال" اليساري الوسطي السلطات بأنها "عاجزة عن حماية مواطنيها"، بينما اعتبر حزب سيريزا اليساري أنّ الحكومة "تتعامل مع المواطنين وكأنهم غير مرئيين".

وتعطّلت حركة النقل البحري والبري والجوي بشدّة الإثنين والثلاثاء. واستمرّ الطريق السريع الذي يصل أثينا بتسالونيكي مقطوعًا لغاية صباح الأربعاء.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بجنوب سيناء

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

عودة التيار الكهربائى جزئيا فى مناطق يونانية

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18-2-2021

بعد منع زوجها سفرها.. تغيب مدربة منتخب إيران للتزلج عن بطولة العالم

محرز يقود مانشستر سيتى للفوز على إيفرتون

أيام زمان

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)