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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يقفز دولارا للبرميل مع هبوط الإنتاج الأمريكى

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:16 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، مساء الأربعاء، حيث كبح الطقس المتجمد في تكساس الإمدادات بكبرى الولايات الأمريكية المنتجة للخام، في حين من المتوقع أن تواصل الأحوال الجوية غير المعتادة عرقلة الإنتاج لأيام وربما لأسابيع.

وصعد خام برنت 99 سنتا بما يعادل 1.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 64.34 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار أو 1.8 بالمئة ليغلق على 61.14 دولار للبرميل.

يستمد النفط دعما من قيود معروض أوبك+ وتخفيضات إضافية من السعودية وآمال انتعاش الطلب بفضل لقاحات كوفيد-19.

وتلقت الأسعار دفعة إضافية من طقس بارد غير مسبوق في تكساس، التي تضخ جانبا كبيرا من إنتاج الخام الأمريكي وتعد جزءا من مركز صناعة التكرير الرئيسي بالولايات المتحدة.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك، "هذه نقلة جديدة.. خام غرب تكساس الوسيط سيصل على الأرجح إلى قرابة 65.65 دولار".

يقول خبراء بالقطاع إن الطقس المتجمد بالولايات المتحدة أوقف ما يقدر بمليون برميل يوميا وقد يعطل الإنتاج لعدة أيام، إن لم يكن أسابيع.

توقف كذلك نحو خُمس طاقة التكرير الأمريكية، مما يقلص الطلب على الوقود، حسبما ذكر جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك.

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