ناسداك يغلق منخفضًا مع هبوط أسهم التكنولوجيا

أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستاندرد أند بورز 500، اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وتعرضت السوق لبعض الضغوط الإضافية من بواعث قلق حيال التضخم.فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي، مدعوما بمكاسب في أسهم فيرايزون كوميونيكشنز وشيفرون، التي صعدت بعد أن كشفت شركة بركشاير هاثاواي التابعة لرجل الأعمال الشهير وارن بافيت عن استثمارات كبيرة في الشركتين أمس الثلاثاء.وتصدرت شركات التكنولوجيا الخسائر على ستاندرد أند بورز 500 وناسداك، وكان لأداء أبل وباي بال وإنفيديا أكبر التأثيرات السلبية على المؤشرين.في المقابل، قادت شركات الطاقة المكاسب على ستاندرد أند بورز مع تدعم أسعار الخام بفعل تعطيلات إنتاج النفط في تكساس.وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 91.65 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة ليصل إلى 31614.4 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 1.16 نقطة أو 0.03 بالمئة ليسجل 3931.43 نقطة، وهبط ناسداك 82 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 13965.50 نقطة.