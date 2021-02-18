بلينكن يعقد غدًا اجتماعًا رباعيًا مع وزراء خارجية أستراليا والهند واليابان

يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس مع نظرائه من اليابان وأستراليا والهند في إطار اجتماع "رباعي"، وهو تجمع يُنظر إليه على أنه جزء من جهود لتحقيق التوازن بين القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين.وسيكون الاجتماع، الذي أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في إفادة صحفية اعتيادية، هو الأول من المجموعة غير الرسمية تحت إدارة الرئيسالأمريكي جو بايدن التي تولت مهامها في 20 يناير، على الرغم من أنها ناقشت دورها المستقبلي في مكالمات ثنائية مع الأعضاء منذ ذلك الحين.وقال برايس "هذه المناقشة مع وزراء خارجية المجموعة الرباعية أمر بالغ الأهمية لدفع أهدافنا المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة والارتقاء إلى مستوى التحديات المحددة في عصرنا بما في ذلك تنسيق جهودنا والتصدي لكوفيد-19، فضلًا عن تغير المناخ."وأضاف أن بلينكن سيناقش أيضا التحديات العالمية المشتركة مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في مكالمة منفصلة يوم الخميس.