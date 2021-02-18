اليوم.. مسحة طبية للاعبى الزمالك استعدادًا للسفر للسنغال

يخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية صباح الخميس، استعدادا للسفر إلى السنغال يوم السبت المقبل، لمواجهة فريق تونجيت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.ويحل الزمالك ضيفا على تونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.كما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مواصلة التدريبات اليوم الخميس على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر نادي الزمالك، استعدادا لمواجهة تونجيت.كان الزمالك فاز على الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 2-1، في قمة لقاءات الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.