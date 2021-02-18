الأمن العراقى: مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى فى صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الأربعاء، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء الأربعاء، إنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".وأضاف البيان أن الضربة الجوية أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات تنظيم داعش الإرهابية.