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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الزمالك: الفوز على الإسماعيلى يمنح دفعة قبل مواجهة تونجيت السنغالى

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:47 ص
مباراة الزمالك والإسماعيلى
مباراة الزمالك والإسماعيلى
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أعرب أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بعد الفوز على الإسماعيلي، مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن حصد النقاط الثلاث، كان أمر في غاية الأهمية لفريقه.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي مساء الأربعاء بنتيجة 2-1، في قمة لقاءات الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

وقال قاسم - في تصريح عقب اللقاء - "لاعبو الزمالك استسهلوا المباراة في بدايتها، وكان هناك حالة من الاطمئنان لتحقيق الفوز.. الأداء لم يكن جيدًا، لكن اللاعبين تداركوا الأمر في النهاية، وتمكنوا من تحقيق الانتصار المهم للمحافظة على صدارة الدوري"، مشيرًا إلى أن "الفوز على الإسماعيلي يمثل دفعة قوية قبل خوص مباراة تونجيث السنغالي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم".

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