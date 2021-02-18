مرثا محروس تطلق مبادرة «مكتبتك» تشجيعًا للقراءة

أطلقت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة «مكتبتك» تحت شعار «مكتبة اليوم تصنع علماء الغد».وصرحت «محروس»، بأن فكرة المبادرة جاءت إيمانًا منا بأهمية القراءة في صناعة عقول شبابنا، والتي من خلالها تجعل الشباب أكثر قدرة على مواجهة أي شائعات، وكذلك اكتساب عادة القراءة تجعلنا نحصد في المستقبل علماء في شتى المجالات.وفكرة المبادرة تقوم على تجميع أهم الأماكن العامة التي توفر كنوز من الكتب في كافة المجالات وبأسعار زهيدة وتجميعها والعمل علي نشرها بأكبر قدر ممكن على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالنائبة.وتأتي هذه المبادرة بعد إطلاق مبادرة الشعب يسأل الحكومة التي أطلقتها النائبة مرثا محروس منذ أيام بالتزامن مع وجود الحكومة تحت قبة البرلمان في أول أيام لبدء مجلس النواب عمله في الفصل التشريعي الثاني.وأكدت النائبة مرثا محروس عازمها على إطلاق مبادرات كثيرة في الفترة القادمة، سواء على المستوى التوعوي، أو المبادرات المجتمعية.