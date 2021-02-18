رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:06 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
طباعة
ننشر تفاصيل حالة الطقس، حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس الموافق 18-2-2021، متوقع أن يسوده طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مصاحب للأمطار، حيث تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ علي جميع مستوي المحافظات، والتي أدت إلي هطول كميات كبيرة من الأمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة، مع سرعة الرياح.

ومن المقرر أن تستمر التقلبات الجوية حتي الجمعة القادمة، إذ كما يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية)، وأمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الخميس

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فأكد خبراء الأرصاد أن البحر المتوسط سيكون في حالة مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم لكم موقع «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة والمحافظات


العظمى الصغرى
القاهرة 16 07
الإسكندرية 16 07
وادي النطرون 15 07
طنطا 15 07
شبين الكوم 15 08
دمنهور 15 08
بلطيم 16 08
مطروح 16 08
السلوم 16 06
سيوة 16 05
بورسعيد 16 09
دمياط 16 09
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 10

يهمك أيضًا | 

موعد انتهاء موجة الطقس السي
السويس 15 10
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 17 10
نخل 13 07
نويبع 18 12
طابا 15 10
كاترين 07 02-
الطور 14 09
شرم الشيخ 20 13
الغردقة 19 12
مرسى علم 19 12
الفيوم 17 06
بني سويف 17 06
المنيا 17 06
أسيوط 17 06
سوهاج 17 07
قنا 18 07
الأقصر 19 08
أسوان 19 09
إدفو 18 10
أبوسمبل 18 11
الوادي الجديد 18 10
شلاتين 20 15
أبو رماد 22 15
حلايب 20 16
رأس حدربة 20 16

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا يصعب فحصها بـ PCR

سيكسرز ينجو من انتفاضة روكتس ويكبده الهزيمة السابعة على التوالى

أوساكا تنهى آمال سيرينا فى معادلة الرقم القياسى فى البطولات الأربع الكبرى

ليلة ثانية من التظاهرات العنيفة فى إسبانيا احتجاجا على سجن مغنّى راب

أيام زمان

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»