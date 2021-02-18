تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر
الخميس 18/فبراير/2021 - 08:06 ص
الدستورطباعة
ننشر تفاصيل حالة الطقس، حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس الموافق 18-2-2021، متوقع أن يسوده طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مصاحب للأمطار، حيث تشهد البلاد موجة من الطقس السيئ علي جميع مستوي المحافظات، والتي أدت إلي هطول كميات كبيرة من الأمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة، مع سرعة الرياح.
ومن المقرر أن تستمر التقلبات الجوية حتي الجمعة القادمة، إذ كما يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية)، وأمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
ويقدم لكم موقع «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
ومن المقرر أن تستمر التقلبات الجوية حتي الجمعة القادمة، إذ كما يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية)، وأمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
حالة الطقس اليوم الخميسأما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فأكد خبراء الأرصاد أن البحر المتوسط سيكون في حالة مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
ويقدم لكم موقع «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
العظمى الصغرى
القاهرة 16 07
الإسكندرية 16 07
وادي النطرون 15 07
طنطا 15 07
شبين الكوم 15 08
دمنهور 15 08
بلطيم 16 08
مطروح 16 08
السلوم 16 06
سيوة 16 05
بورسعيد 16 09
دمياط 16 09
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 10
درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة والمحافظات
العظمى الصغرى
القاهرة 16 07
الإسكندرية 16 07
وادي النطرون 15 07
طنطا 15 07
شبين الكوم 15 08
دمنهور 15 08
بلطيم 16 08
مطروح 16 08
السلوم 16 06
سيوة 16 05
بورسعيد 16 09
دمياط 16 09
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 10
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موعد انتهاء موجة الطقس السي
السويس 15 10
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 17 10
نخل 13 07
نويبع 18 12
طابا 15 10
كاترين 07 02-
الطور 14 09
شرم الشيخ 20 13
الغردقة 19 12
مرسى علم 19 12
الفيوم 17 06
بني سويف 17 06
المنيا 17 06
أسيوط 17 06
سوهاج 17 07
قنا 18 07
الأقصر 19 08
أسوان 19 09
إدفو 18 10
أبوسمبل 18 11
الوادي الجديد 18 10
شلاتين 20 15
أبو رماد 22 15
حلايب 20 16
رأس حدربة 20 16
السويس 15 10
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 17 10
نخل 13 07
نويبع 18 12
طابا 15 10
كاترين 07 02-
الطور 14 09
شرم الشيخ 20 13
الغردقة 19 12
مرسى علم 19 12
الفيوم 17 06
بني سويف 17 06
المنيا 17 06
أسيوط 17 06
سوهاج 17 07
قنا 18 07
الأقصر 19 08
أسوان 19 09
إدفو 18 10
أبوسمبل 18 11
الوادي الجديد 18 10
شلاتين 20 15
أبو رماد 22 15
حلايب 20 16
رأس حدربة 20 16