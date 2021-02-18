نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان

أعلنت نيفين التهامي مدير دار كيان للنشر والتوزيع عن قرب طرح إصدارات الكاتب نبيل فاروق عن دار كيان.وأضافت التهامي في تصريح خاص لـ"الدستور":" تعاقدت دار كيان مع الكاتب الكبير نبيل فاروق منذ شهر مارس الماضي، وكان الاتفاق يقتضي أن تطرح دار كيان إصدارات سلسلتي "العقرب" و"فاي" بالتزامن مع معرض كتاب 2020.وتابعت التهامي:" وبعد تأجيل المعرض لم تتمكن الدار من طرح السلسلتان كما هو متفق، وسوف تصدران قريبًا عن دار كيان في ثوب جديد.