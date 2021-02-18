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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:56 ص
نبيل فاروق
نبيل فاروق
ايهاب مصطفى
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أعلنت نيفين التهامي مدير دار كيان للنشر والتوزيع عن قرب طرح إصدارات الكاتب نبيل فاروق عن دار كيان.

وأضافت التهامي في تصريح خاص لـ"الدستور":" تعاقدت دار كيان مع الكاتب الكبير نبيل فاروق منذ شهر مارس الماضي، وكان الاتفاق يقتضي أن تطرح دار كيان إصدارات سلسلتي "العقرب" و"فاي" بالتزامن مع معرض كتاب 2020.

وتابعت التهامي:" وبعد تأجيل المعرض لم تتمكن الدار من طرح السلسلتان كما هو متفق، وسوف تصدران قريبًا عن دار كيان في ثوب جديد.

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