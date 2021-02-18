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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شركات السياحة تستعد للمشاركة بمعرض دبى 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:01 ص
معرض دبى
معرض دبى
رامى حسين
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اعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن مشاركتها بمعرض‏ Dubai ATM والمزمع إقامته بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 الى 19 مايو ‏2021.

>‏وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أن عدد الأجنحة المتاحة للشركات بالمعرض تصل إلى نحو 11 ‏جناح سيتم توزيعهم بأسبقية السداد للشركات حسب قيمة المشاركة بالمعرض التى تصل إلى 1350 يورو.

‏وأوضحت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات أن الشركات الراغبة في الإشتراك تقوم بسرعة سداد قيمة المعرض وتسليم ‏البيـــــــــانات الخاصة بها في موعد أقصاه الأربعاء 24 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه سيتم توزيع أجنحة المعارض الخارجية ‏بنظام القرعة العشوائية بحضور المشتركين قبل كل معرض كما يجب على كل شركة ضرورة الإلتزام ‏بالموعد المحدد لتسليم التصميمات الفنية لكل معرض حتى لا تضطر الى الشحن على نفقاتها الخاصة.

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