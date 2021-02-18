شركات السياحة تستعد للمشاركة بمعرض دبى 2021

اعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن مشاركتها بمعرض‏ Dubai ATM والمزمع إقامته بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 الى 19 مايو ‏2021.>‏وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أن عدد الأجنحة المتاحة للشركات بالمعرض تصل إلى نحو 11 ‏جناح سيتم توزيعهم بأسبقية السداد للشركات حسب قيمة المشاركة بالمعرض التى تصل إلى 1350 يورو.‏وأوضحت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات أن الشركات الراغبة في الإشتراك تقوم بسرعة سداد قيمة المعرض وتسليم ‏البيـــــــــانات الخاصة بها في موعد أقصاه الأربعاء 24 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه سيتم توزيع أجنحة المعارض الخارجية ‏بنظام القرعة العشوائية بحضور المشتركين قبل كل معرض كما يجب على كل شركة ضرورة الإلتزام ‏بالموعد المحدد لتسليم التصميمات الفنية لكل معرض حتى لا تضطر الى الشحن على نفقاتها الخاصة.