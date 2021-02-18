شركات السياحة تستعد للمشاركة بمعرض دبى 2021
الخميس 18/فبراير/2021 - 12:01 ص
رامى حسينطباعة
اعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن مشاركتها بمعرض Dubai ATM والمزمع إقامته بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 الى 19 مايو 2021.
>وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أن عدد الأجنحة المتاحة للشركات بالمعرض تصل إلى نحو 11 جناح سيتم توزيعهم بأسبقية السداد للشركات حسب قيمة المشاركة بالمعرض التى تصل إلى 1350 يورو.
وأوضحت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات أن الشركات الراغبة في الإشتراك تقوم بسرعة سداد قيمة المعرض وتسليم البيـــــــــانات الخاصة بها في موعد أقصاه الأربعاء 24 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه سيتم توزيع أجنحة المعارض الخارجية بنظام القرعة العشوائية بحضور المشتركين قبل كل معرض كما يجب على كل شركة ضرورة الإلتزام بالموعد المحدد لتسليم التصميمات الفنية لكل معرض حتى لا تضطر الى الشحن على نفقاتها الخاصة.
>وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أن عدد الأجنحة المتاحة للشركات بالمعرض تصل إلى نحو 11 جناح سيتم توزيعهم بأسبقية السداد للشركات حسب قيمة المشاركة بالمعرض التى تصل إلى 1350 يورو.
وأوضحت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات أن الشركات الراغبة في الإشتراك تقوم بسرعة سداد قيمة المعرض وتسليم البيـــــــــانات الخاصة بها في موعد أقصاه الأربعاء 24 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه سيتم توزيع أجنحة المعارض الخارجية بنظام القرعة العشوائية بحضور المشتركين قبل كل معرض كما يجب على كل شركة ضرورة الإلتزام بالموعد المحدد لتسليم التصميمات الفنية لكل معرض حتى لا تضطر الى الشحن على نفقاتها الخاصة.