رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:54 م
صالون مصر المبدعة
صالون مصر المبدعة
ايهاب مصطفى
طباعة
يعود صالون مصر المبدعة، الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، من جديد لتقديم أمسية بعنوان "قاهرة المعز" في السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٤ فبراير الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن الصالون فقرات من الشعر لكبار الشعراء منهم "أحمد شوقي وفؤاد حداد وصلاح جاهين وسيد حجاب"، يلقيها الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، مؤسس الصالون، بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما يتضمن الصالون باقة من الفقرات الفنية يقدمها الفنان ماهر محمود والفنان محمد فوزي والفنانة آلاء الشربينى والموهبة الصغيرة مايا ناصف.

ويوجه الشاعر محمد أحمد بهجت، الدعوة بالحضور مجانا لكل رواد دار الأوبرا المصرية، مع الالتزام بإتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

الرئيس يطالب بحصول الدول الأفريقية على لقاحات كورونا بشكل منصف وعادل

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الزمالك: الفوز على الإسماعيلى يمنح دفعة قبل مواجهة تونجيت السنغالى

دراسة: زيادة خطر الانتحار بين المراهقات

علماء يخطون نحو تطوير علاج دوائي لسرطان الدم النخاعي الحاد

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالاتWE

أيام زمان

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)