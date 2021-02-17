الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»

يعود صالون مصر المبدعة، الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، من جديد لتقديم أمسية بعنوان "قاهرة المعز" في السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٤ فبراير الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.يتضمن الصالون فقرات من الشعر لكبار الشعراء منهم "أحمد شوقي وفؤاد حداد وصلاح جاهين وسيد حجاب"، يلقيها الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، مؤسس الصالون، بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما يتضمن الصالون باقة من الفقرات الفنية يقدمها الفنان ماهر محمود والفنان محمد فوزي والفنانة آلاء الشربينى والموهبة الصغيرة مايا ناصف.ويوجه الشاعر محمد أحمد بهجت، الدعوة بالحضور مجانا لكل رواد دار الأوبرا المصرية، مع الالتزام بإتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد.