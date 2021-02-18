وزير التعليم يعلق على تساؤلات أولياء الأمور والمعلمين

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب وتساؤلات أولياء الأمور والمعلمين، على إحدى جروبات الـ«واتساب»، فتساءلت إحدى أولياء الأمور عن أن وقت الاستراحة بين المواد في امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي طويل جدًا، وتقليله أفضل بالظروف الحالية منعًا لاختلاط الطلبة.وتساءل أحد المعلمين قائلًا: «يا ريت مستشاري المواد يوضحوا قبل الامتحان طبيعة الأسئلة التي تتناسب مع الوقت المختصر، حتى يتهيأ الطلاب نفسيًا».فعلق الوزير قائلًا: «انتظروا بيان الغد لو سمحتم الساعة السادسة مساء، والمعلمين ينتظروا الكتاب الدوري».