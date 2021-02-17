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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3.4 مليون موتوسكيل مرخص بمصر: القاهرة والمنوفية فى الصدارة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:48 م
موتوسكيل مرخص بمصر
موتوسكيل مرخص بمصر
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الدراجات البخارية المرخصة بلغ 3.4 مليون دراجة على مستوى الجمهورية حتى منتصف العام الماضى 2020، وذلك من إجمالى 10.4 مليون مركبة مرخصة بمختلف أنواعها.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن العدد الأكبر من وحدات موتوسيكل تركزت بمحافظة القاهرة بعدد 383 ألف موتوسيكل، يليها المنوفية بعدد 272.3 ألف، ثم الجيزة 262.4 ألف، الغربية 229.2 ألف، الشرقية 226.3 ألف.

بينما تذيل القائمة محافظات الحدود والقناة، حيث بلغ عدد وحدات موتوسيكل مرخصة بجنوب سيناء 7.7 ألف، شمال سيناء 10.7 ألف، مطروح 11.8 ألف، البحر الأحمر 38.1 ألف، السويس 39.7 ألف، بورسعيد 50.4 ألف.

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