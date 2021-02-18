أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

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أسعار البيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر، في الأسواق المصرية اليوم، بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 33 إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي بين 37 إلى 38 جنيهًا.