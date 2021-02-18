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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:14 ص
الدواجن
الدواجن
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الخميس 18-2-2021، والتي تأتي من أهم اهتمامات القراء يوميًا، خصوصًا أن الدواجن تمثل أحد ركائز الوجبات الأساسية لكافة المواطنين المصريين، حيث يبحث المواطنين عن أسعار الكتاكيت وسعر كرتونة البيض.

ونقدم لكم كافة الأسعار في الأسواق المصرية، للأنواع التالية: «الفراخ، وأمهات الفراخ البيضاء، والكتاكيت، والبط المسكوفي، والمولارد»، فضلًا عن أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس

تنشر «الدستور» تقرير يومي عن زيدة في أسعار الدواجن الرئيسية اليوم بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية، وفقًا أسعار بورصة الدواجن العمومية والرئيسية.

أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق المصري بين 24 إلى 25 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضة بين 20 إلى 21 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من عمره يوم واحد، في السوق المصري، بين 6 إلى 6.50 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.75 جنيه، فيما بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 3 إلى 3.25 جنيهًا.

أسعار كتاكيت البط اليوم
سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر كتكوت البط المولارد الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 15 إلى 15.50 جنيه.

أسعار البط اليوم
بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وسجل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم
وصل سعر كتكوت الرومي الأسمر الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، فيما سجل سعر الكتكوت الرومي ألبوم الذي يبلغ من العمر شهر واحد فقط، بين 16 إلى 16.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت الرومي البرونزي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، وسجل كتكوت الرومي البرونزي الذي يزن حوالي 500 جرام، والذي يبلغ من عمره 45 يوم فقط، بين 44 إلى 44.50 جنيه.

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أسعار البيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر، في الأسواق المصرية اليوم، بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 33 إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي بين 37 إلى 38 جنيهًا.

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